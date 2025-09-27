Expo-théâtre « Bientôt la vague ? » Lampaul-Plouarzel

Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel Finistère

Début : 2025-09-27 20:00:00

L’exposition-théâtre « Bientôt la Vague ? » est une initiative inédite qui mêle arts et sciences pour sensibiliser le public aux risques d’inondation (fluviale et marine). Elle est portée par la compagnie Le héron à 2 becs et créée par Marc Messager, ingénieur hydraulicien et comédien. Le spectacle, écrit par Alice Zeniter, Quand viendra la vague invite le public à réfléchir aux défis de l’adaptation humaine face au changement climatique. L’œuvre explore la résilience des sociétés face à l’intensification des phénomènes météorologiques et à leurs conséquences sur les territoires et les populations. Cette expo-spectacle tisse un lien entre le passé et l’avenir, entre trajectoires individuelles et transformations collectives, questionnant notre rapport à l’eau et aux évolutions environnementales en cours.

L’exposition, complémentaire au spectacle, peut être visitée indépendamment. .

Salle du Kruguel Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 53

