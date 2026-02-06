EXPO Toc Toc Toc Tours

EXPO Toc Toc Toc

11 Rue de Saussure Tours Indre-et-Loire

Début : 2026-03-13

fin : 2026-04-11

L’univers graphique de Julia Chausson en lien avec le spectacle Voir le Loup sera présent à l’Espace Jacques Villeret en amont de la représentation.

À la médiathèque des Fontaines au premier étage de l’Espace Jacques Villeret à Tours

Toc Toc Toc

L’exposition Toc Toc Toc, à la porte des contes est dessinée et conçue par Julia Chausson. Elle se déploie autour des contes, en résonance avec ses livres. La grande cabane des trois petits cochons, des jeux, des gravures originales et livres d’artiste pour s’aventurer en terre des contes comme le Petit Chaperon rouge, La clé sous la porte, Boucle d’or, Baba Yaga…

Horaires d’ouverture de la médiathèque Mardi et vendredi 13h30 à 18h30 Mercredi 10h à 12h30 14h à 18h30 Jeudi 9h à 13h et Samedi 10h à 12h30 14h à 18h

+ Atelier avec Julia Chausson Mercredi 25 mars 10h30 médiathèque des Fontaines

Atelier de gravure .

37200 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Julia Chausson?s graphic universe in connection with the show Voir le Loup will be on display at Espace Jacques Villeret prior to the performance.

Exhibition Ages 4 and up Throughout March Free admission

