Expo : Ukraine pion du néofascisme européiste & atlantiste. « Ukraine victime des néofascistes de l’OTAN ! » Place d’Austerlitz Strasbourg

« Ukraine victime des néofascistes de l'OTAN ! » Place d'Austerlitz Strasbourg Samedi 29 novembre, 15h00

Une expo qui déplaira aux censeurs pro récit officiel, pro guerre.

**Expo : Ukraine pion du néofascisme européiste & atlantiste.**

### **« Ukraine victime des néofascistes de l’OTAN ! »**

**Samedi 29 novembre 2025 de 15h à 17h Place d’Austerlitz à Strasbourg.**

Helena vous explicitera son opinion (via expo) sur la guerre qui ravage son pays d’origine.

Helena n’a rien à vendre via expo garantie sans bourrage de crâne belliciste.

L’Europe panique en voyant des Drones partout, mais elle oublia (volontairement puisque complice) qui provoqua la guerre, alors que le conflit provoqua la casse sociale (sur notre dos) pour financer les marchands d’armes !

Souvenez-vous : « Il n’y a qu’un seul responsable, c’est moi » dixit Macron ; donc c’est à lui d’adresser nos doléances =>

Pour la paix !

Contre le meurtre.

Contre le fascisme.

Vous avez oublié les principaux commandements de la Bible :

Tu ne tueras pas !

Tu ne mentiras pas !

Exigeons la fin du conflit en Ukraine.

Ne tolérons plus la cobelligérance voulue par Macron contre la Russie.

Trump n’a pas éteint l’incendie malgré avoir reconnu partiellement (alors qu’elle est quasi intégrale) la responsabilité des U.S.A.

Macron continu la danse macabre autour du feu.

Il y ajoute de l’huile avec ses acolytes Européistes bellicistes.

Ne soyons pas ceux qui payeront l’addition.

La paix est préférable à la banqueroute de l’Europe.

Ne soutenons plus (via décision inique de Macron) le régime corrompu de Zelensky.

Notre expo démontre d’où vient la haine qui ravage l’Ukraine.

Sortons du piège, exigeons la paix.

0649410275 la.planete@live.fr https://rrr.netlib.re

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T17:00:00.000+01:00

https://rrr.netlib.re la.planete@live.fr 0649410275

Place d’Austerlitz Place d’Austerlitz, Strasbourg Krutenau Strasbourg Bas-Rhin