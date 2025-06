Expo « Un peu plus près des étoiles » [Gare Robert Doisneau] La Gare Robert Doisneau Carlux 20 juin 2025 10:00

Alors que les jours rallongent et que la chaleur estivale s’installe dans nos contrées, la Gare Robert Doisneau lève les yeux vers les étoiles. En invitant deux photographes, Marion Kabac et Julien Looten, elle propose de prolonger ce voyage vers cet ailleurs céleste.

Exposition gratuite, sur les horaires d’ouverture de la Gare. Vernissage le jeudi 26 juin 2025 à partir de 18h00

La Gare Robert Doisneau D703

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 hello@lagare-robertdoisneau.com

English : Expo « Un peu plus près des étoiles » [Gare Robert Doisneau]

As the days lengthen and the summer heat settles in, the Gare Robert Doisneau raises its eyes to the stars. By inviting two photographers, Marion Kabac and Julien Looten, we invite you to extend your journey to this celestial elsewhere.

German : Expo « Un peu plus près des étoiles » [Gare Robert Doisneau]

Wenn die Tage länger werden und die Sommerhitze in unseren Breitengraden Einzug hält, hebt der Bahnhof Robert Doisneau den Blick zu den Sternen. Mit der Einladung zweier Fotografen, Marion Kabac und Julien Looten, lädt er dazu ein, die Reise in diese himmlische Welt zu verlängern.

Italiano :

Mentre le giornate si allungano e il caldo estivo si fa sentire, la Gare Robert Doisneau guarda le stelle. Invitando due fotografi, Marion Kabac e Julien Looten, la Gare Robert Doisneau vi invita a prolungare il vostro viaggio in questo altrove celeste.

Espanol : Expo « Un peu plus près des étoiles » [Gare Robert Doisneau]

A medida que los días se alargan y el calor del verano se instala, la estación Robert Doisneau mira hacia las estrellas. Invitando a dos fotógrafos, Marion Kabac y Julien Looten, la Gare Robert Doisneau le invita a prolongar su viaje a este otro lugar celeste.

