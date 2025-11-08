Expo un presque vernissage et un ticket pour l’art La Galerie Miniature Aix-en-Provence

Expo un presque vernissage et un ticket pour l’art

Samedi 8 novembre 2025 de 18h à 19h30. La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 19:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Rencontre conviviale avec les artistes Agnès Dahan, Didier Chiarabini, Raphaël Cochard, Didier Gianella et Emmanuelle de Rosa et présentation des œuvres mises en jeu pour la tombola Un ticket pour l’art.

Venez découvrir les travaux des artistes exposants en novembre à La Galerie Miniature L’oeil de Sardine (bulles collages), Didier Chiarabini (peinture), Sylvie Bruneau (peinture), Agnès Dahan (peinture), Thibaud Salman (peinture), Charles Cambe (opercules repoussés), Marion Revoyre (collage), Raphaël Cochard (peinture), Didier Estival (dessin), Maï (dessin), Mireille Faure (sculpture), Didier Gianella (collages) et Emmanuelle de Rosa (assemblages). Plusieurs d’entre eux seront présents (Agnès Dahan, Didier Chiarabini, Raphaël Cochard, Didier Gianella et Emmanuelle de Rosa) pour rencontrer le public.



Présentation également des 30 œuvres mises en jeu pour la tombola artistique Un ticket pour l’art. .

La Galerie Miniature Ancien kiosque à journaux Bellegarde Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com

English :

Meet artists Agnès Dahan, Didier Chiarabini, Raphaël Cochard, Didier Gianella and Emmanuelle de Rosa, and see the works up for grabs in the Un ticket pour l?art raffle.

German :

Geselliges Treffen mit den Künstlern Agnès Dahan, Didier Chiarabini, Raphaël Cochard, Didier Gianella und Emmanuelle de Rosa und Präsentation der Werke, die für die Tombola Un ticket pour l’art verlost werden.

Italiano :

Incontrate gli artisti Agnès Dahan, Didier Chiarabini, Raphaël Cochard, Didier Gianella ed Emmanuelle de Rosa e ammirate le opere in palio nella lotteria Un ticket pour l’art.

Espanol :

Conozca a los artistas Agnès Dahan, Didier Chiarabini, Raphaël Cochard, Didier Gianella y Emmanuelle de Rosa y vea las obras que se sortean en Un ticket pour l’art.

L’événement Expo un presque vernissage et un ticket pour l’art Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence