Expo @UrticaUrtica : L’artiste que les galeristes mondialistes n’exposent pas ! Place d’Austerlitz Strasbourg

Une expo d’art contemporain qui fera vomir les bellicistes qui plébiscitent la censure au macronistan !

**Samedi 27/12/2025 de 15h à 17h Place d’Austerlitz à Strasbourg.**

* Exposition des dessins sarcastiques de l’artiste @UrticaUrtica.

* Style graphique Orwellien 1984 pour dépeindre notre quotidien au Macronistan, pays absurde ou trône le Gauleiter Emmanuel.

* Plus de 100 dessins ironiques qui irritent les partisans de l’Union européenne. Union néofasciste qui a aboli la démocratie en Roumanie après avoir contribué au conflit en Ukraine.

* La startup nation, promise par notre monarque, n’engendra qu’un Everest de dette ou pullulent wokistes et « indigènes » de la République (bananière).

* @UrticaUrtica dessine notre regrettable souverain et ses adeptes qui infligent leurs méfaits sur les Gueux rétifs aux présupposés bienfaits de l’idéologie mondialiste.

* Nous voulions être souverains, nous ne sommes rien, @UrticaUrtica dessina la dépossession des autochtones en ex-France.

* À quoi ressemblent les scènes iconiques du suicide de l’Occident ? Venez à l’expo et vous comparerez les dessins avec l’altitude de l’inepte Président.

* Dialogue au Macronistan => Le premier sinistre fait son rapport au palais : « Sire, l’insécurité tue les gueux, ils ont faim, ils renâclent à périr en Ukraine, ils veulent le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne), que devons-nous faire ? — Dites que c’est de la faute des Russes ! Les médias feront le reste et la plupart des partis & syndicats collaboreront pour diviser les manants ! ».

* Georges Orwell en fit une dystopie et @UrticaUrtica dessina les méfaits des collabos de l’oligarchie qui squattent l’Élysée & Matignon.

* Venez découvrir les dessins qui déplaisent aussi aux indolents du Parlement qui en quatre ans n’ont jamais fait usage de la Constitution pour stopper le conflit. Aucun ne fit son travail pour le salut de la France, vivement le RIC !

* Accès gratuit. Les dessins ne seront en vente qu’à la fin du conflit, lorsque Macron cessera d’être belliciste !

Organisation expo via association 3R =>

[https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

[resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-27T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-27T17:00:00.000+01:00

0695580262 resisterreconquerirregir@gmail.com https://rrr.netlib.re

Place d’Austerlitz Strasbourg Krutenau Strasbourg 67000 Collectivité européenne d’Alsace



