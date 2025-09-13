Expo véhicules anciens, balade, concert Les Planches-en-Montagne

Expo véhicules anciens, balade, concert Les Planches-en-Montagne samedi 13 septembre 2025.

Expo véhicules anciens, balade, concert

Les Planches-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

– Expo de véhicules anciens, accès libre,

– Balade dans les environs à 11h,

– Buvette, petite restauration,

– Animation musicale l’après-midi,

– Soirée repas concert (avec In’partibus) à 19h30 (réservation conseillé). .

Les Planches-en-Montagne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 30 00 36 lesgordoches@gmail.com

English : Expo véhicules anciens, balade, concert

German : Expo véhicules anciens, balade, concert

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo véhicules anciens, balade, concert Les Planches-en-Montagne a été mis à jour le 2025-08-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA