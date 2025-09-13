Expo véhicules anciens, balade, concert Les Planches-en-Montagne
Expo véhicules anciens, balade, concert Les Planches-en-Montagne samedi 13 septembre 2025.
Expo véhicules anciens, balade, concert
Les Planches-en-Montagne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 11:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
– Expo de véhicules anciens, accès libre,
– Balade dans les environs à 11h,
– Buvette, petite restauration,
– Animation musicale l’après-midi,
– Soirée repas concert (avec In’partibus) à 19h30 (réservation conseillé). .
Les Planches-en-Montagne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 30 00 36 lesgordoches@gmail.com
English : Expo véhicules anciens, balade, concert
German : Expo véhicules anciens, balade, concert
Italiano :
Espanol :
L’événement Expo véhicules anciens, balade, concert Les Planches-en-Montagne a été mis à jour le 2025-08-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA