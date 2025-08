Expo vente à l’atelier Terres Sauvages Gruchet-Saint-Siméon

Expo vente à l’atelier Terres Sauvages Gruchet-Saint-Siméon samedi 27 septembre 2025.

189 Rue Maeterlinck Gruchet-Saint-Siméon Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

L’exposition Terres sauvages met en scène des recherches de l’atelier de poterie de Alexis Bance, utilisant des argiles locales argiles de Varengeville récoltées au pied des falaises, terre du pays de Bray provenant de l’usine de St Samson la poterie ainsi que des cendres végétales pour créer des émaux: cendres de hêtre, de frêne et d’algues.

Les céramiques sont mises en résonance avec des peintures elles aussi créées à partir de matériaux locaux: craie, encre de seiche. L’association des céramiques et des peintures reproduit un paysage à la fois ancré et transfiguré.

Ouvert aux horaires indiqués ou sur rdv. .

189 Rue Maeterlinck Gruchet-Saint-Siméon 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 67 12 58 tideishigh@gmail.com

