Expo-vente Artisans du Monde Rue Frédéric Chopin Harfleur

Expo-vente Artisans du Monde

Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Depuis 50 ans, Artisans du Monde participe à la construction d’un monde plus solidaire. Leur slogan Autres échanges, autre monde résume les principes de ce mouvement un autre monde est possible si un commerce plus équitable s’instaure entre pays riches et pauvres.

Nous défendons des artisans et des agriculteurs en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie en achetant leurs marchandises à un prix juste avant de les revendre en France. À vous de leur donner cette chance de vivre décemment de leur travail. L’enjeu, la recherche d’équité, la dignité des personnes.

Les membres de l’association Artisans du Monde ont une boutique à Harfleur et un espace de vente au Hangar zéro au Havre. Ils sont heureux de vous inviter à leur grande expo-vente annuelle qui aura lieu samedi 29 et dimanche 30 novembre au centre culturel de La Forge, de 10h à 18h30.

Vous y trouverez des articles plus nombreux et plus variés que dans les boutiques ; le bel espace de La Forge permet aussi de les mettre en valeur sacs en cuir venus d’Inde, bijoux, petites crèches du Pérou, décoration, vaisselle, bougies, jouets en bois, écharpes et étoles, arbres de vie d’Haïti, statues en bronze du Burkina Faso, chocolats, fruits secs, panettones, thés, cafés, sucres… .

Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

