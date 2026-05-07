Expo-vente arts créatifs Semussac
Expo-vente arts créatifs Semussac samedi 6 juin 2026.
Semussac
Expo-vente arts créatifs
Allée des charmes Semussac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Notre prochaine Exposition des Arts Créatifs se tiendra à la Salle Polyvalente de Semussac.
.
Allée des charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine foyerruralsemussac@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our next Creative Arts Exhibition will be held at the Salle Polyvalente in Semussac.
L’événement Expo-vente arts créatifs Semussac a été mis à jour le 2026-05-07 par Royan Atlantique
À voir aussi à Semussac (Charente-Maritime)
- Vide Grenier Brocante Semussac 14 mai 2026
- Exposition L’imaginaire à ciel ouvert Semussac 13 juin 2026
- Concours de boules Semussac 10 juillet 2026
- Concours de boules Semussac 24 juillet 2026
- Stage d’été d’Aïkido Semussac 27 juillet 2026