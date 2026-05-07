Semussac

Expo-vente arts créatifs

Allée des charmes Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Notre prochaine Exposition des Arts Créatifs se tiendra à la Salle Polyvalente de Semussac.

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Allée des charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine foyerruralsemussac@orange.fr

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English :

Our next Creative Arts Exhibition will be held at the Salle Polyvalente in Semussac.

L’événement Expo-vente arts créatifs Semussac a été mis à jour le 2026-05-07 par Royan Atlantique