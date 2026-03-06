Expo-vente arts et gourmandises Munster

Expo-vente arts et gourmandises

Tarif : – – EUR

Expo-Vente Arts et Gourmandises à Munster

L’association Inspir’Art vous donne rendez-vous les 6, 7 et 8 mars 2026, de 10h à 18h, à la Salle de la Laub à Munster, pour un week-end placé sous le signe de la créativité et de la gourmandise.

Durant trois jours, venez découvrir une belle diversité de savoir-faire artisanaux et artistiques

tricot, crochet et couture, carterie, objets en bois, art africain, peintures sur toile, photographies, décorations… sans oublier de délicieuses gourmandises à emporter.

Une occasion idéale pour flâner, échanger avec les créateurs, dénicher des pièces uniques et savourer un moment convivial au cœur de la vallée de Munster. .

12 rue Saint Grégoire Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 32 98

English :

An ideal opportunity to stroll around, talk to designers, find unique pieces and enjoy a convivial moment in the heart of the Munster Valley.

