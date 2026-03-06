Expo-vente arts et gourmandises Munster
Expo-vente arts et gourmandises Munster vendredi 6 mars 2026.
Expo-vente arts et gourmandises
12 rue Saint Grégoire Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-06 10:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Une occasion idéale pour flâner, échanger avec les créateurs, dénicher des pièces uniques et savourer un moment convivial au cœur de la vallée de Munster.
Expo-Vente Arts et Gourmandises à Munster
L’association Inspir’Art vous donne rendez-vous les 6, 7 et 8 mars 2026, de 10h à 18h, à la Salle de la Laub à Munster, pour un week-end placé sous le signe de la créativité et de la gourmandise.
Durant trois jours, venez découvrir une belle diversité de savoir-faire artisanaux et artistiques
tricot, crochet et couture, carterie, objets en bois, art africain, peintures sur toile, photographies, décorations… sans oublier de délicieuses gourmandises à emporter.
Une occasion idéale pour flâner, échanger avec les créateurs, dénicher des pièces uniques et savourer un moment convivial au cœur de la vallée de Munster. .
12 rue Saint Grégoire Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 32 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An ideal opportunity to stroll around, talk to designers, find unique pieces and enjoy a convivial moment in the heart of the Munster Valley.
L’événement Expo-vente arts et gourmandises Munster a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme de la vallée de Munster