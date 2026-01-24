Expo vente Atelier des rêves

17 place des Annonciades Nozeroy Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Atelier avec Carmen fabrication d’une trousse-debout

Durée 2h.

Enfants 8 ans et +.

Réservation obligatoire. .

17 place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 00 47 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo vente Atelier des rêves

L’événement Expo vente Atelier des rêves Nozeroy a été mis à jour le 2026-01-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA