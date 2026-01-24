Expo vente Atelier des rêves Nozeroy
Expo vente Atelier des rêves Nozeroy samedi 7 février 2026.
Expo vente Atelier des rêves
17 place des Annonciades Nozeroy Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 16:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Atelier avec Carmen fabrication d’une trousse-debout
Durée 2h.
Enfants 8 ans et +.
Réservation obligatoire. .
17 place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 00 47 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expo vente Atelier des rêves
L’événement Expo vente Atelier des rêves Nozeroy a été mis à jour le 2026-01-24 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA