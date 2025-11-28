Expo-vente au profit du téléthon Déols
vendredi 28 novembre 2025.
Expo-vente au profit du téléthon
5 Avenue Paul Langevin Déols Indre
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-28
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2025-11-28
Du 28 novembre au 7 janvier, l’atelier Le lien qu’on tricote vous invite à découvrir de superbes créations faites main peluches, écharpes, sacs, décorations de Noël et bien plus encore…
Des objets uniques, confectionnés avec passion, proposés à tout petit prix au profit du Téléthon.
Venez admirer, choisir, offrir… et surtout soutenir une belle cause ! .
5 Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 32 76 mediatheque@ville-deols.fr
English :
From November 28 to January 7, the Le lien qu?on tricote workshop invites you to discover superb handmade creations: plush toys, scarves, bags, Christmas decorations and much more?
German :
Vom 28. November bis zum 7. Januar lädt das Atelier Le lien qu’on tricote Sie dazu ein, wunderschöne handgemachte Kreationen zu entdecken: Plüschtiere, Schals, Taschen, Weihnachtsdekorationen und vieles mehr!
Italiano :
Dal 28 novembre al 7 gennaio, il laboratorio Le lien qu’on tricote vi invita a scoprire delle superbe creazioni fatte a mano: peluche, sciarpe, borse, decorazioni natalizie e molto altro ancora?
Espanol :
Del 28 de noviembre al 7 de enero, el taller Le lien qu?on tricote le invita a descubrir magníficas creaciones hechas a mano: peluches, bufandas, bolsos, adornos navideños y mucho más..
