EXPO VENTE AUX BAINS D’AVENE Avène

EXPO VENTE AUX BAINS D’AVENE Avène jeudi 17 juillet 2025.

EXPO VENTE AUX BAINS D’AVENE

Les Bains d’Avène Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Expo vente de bijoux fet de créations faits main par l’Atelier Lumières d’Automne.

RDV sur le parvis de l’Espace Animation les Muriers aux Bains d’Avène. Ouvert à tous et toutes.

Expo vente de bijoux fet de créations faits main par l’Atelier Lumières d’Automne.

RDV sur le parvis de l’Espace Animation les Muriers aux Bains d’Avène. Ouvert à tous et toutes. .

Les Bains d’Avène Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 30

English :

Exhibition and sale of jewelry and handmade creations by Atelier Lumières d’Automne.

RDV in front of Espace Animation les Muriers at Bains d’Avène. Open to all.

German :

Verkauf von Schmuck und handgefertigten Kreationen durch das Atelier Lumières d’Automne.

Treffpunkt auf dem Vorplatz des Espace Animation les Muriers in Les Bains d’Avène. Offen für alle.

Italiano :

Esposizione e vendita di gioielli e creazioni artigianali dell’Atelier Lumières d’Automne.

RDV sul piazzale dell’Espace Animation les Muriers ai Bains d’Avène. Aperto a tutti.

Espanol :

Exposición y venta de joyas y creaciones artesanales del Atelier Lumières d’Automne.

RDV en la explanada del Espace Animation les Muriers en los Bains d’Avène. Abierto a todos.

L’événement EXPO VENTE AUX BAINS D’AVENE Avène a été mis à jour le 2025-07-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB