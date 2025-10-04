Expo vente Aux Fils d’Arts salle Jean Moulin Bannalec

Expo vente Aux Fils d’Arts

Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

L’association AUX FILS D’ARTS organise son expo vente annelle. Les arts du fil y seront représentés sous des formes diverses et variées dentelle aux fuseaux, tricot, crochet, macramé, picot bigouden, frivolité, broderies etc…

De nombreux exposants vous proposeront des fils en tous genres, de la laine naturelle, des supports et du matériel pour vos créations, ainsi que des livres et revues.

Pour les passionnés et les curieux des démonstrations sont prévues tout au long de ces deux jours.

Petite restauration sur place.

Une tombola avec de nombreux lots vous sera également proposée. .

Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 37 81 87 78

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo vente Aux Fils d’Arts Bannalec a été mis à jour le 2025-10-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS