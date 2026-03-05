Expo-vente Mur à gauche Bardos

Expo-vente

Mur à gauche Le Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Présentation et vente d’objets et ouvrages réalisés par le club tout au long de l’année (tricots enfants, layette, chaussettes, nappes,

tabliers, coussins, sacs divers, range couverts, pochette masques…).

Pâtisseries (gâteaux, merveilles, crêpes…), confitures. Tombola dotée de nombreux lots. Les bénéfices sont reversés à des associations humanitaires.

Assiette gourmande sur place ou à emporter. .

Mur à gauche Le Bourg Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo-vente

L’événement Expo-vente Bardos a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Pays Basque