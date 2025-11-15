Expo-Vente Céramique Montfort-sur-Meu
Expo-Vente Céramique Montfort-sur-Meu samedi 15 novembre 2025.
Expo-Vente Céramique
22 Rue de Gaël Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 11:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Comme chaque année, Jacqueline Rézeau vous propose une expo-vente de ses créations en poterie, céramique etc, du 15au 23 novembre de 11h à 18h dans son atelier à Montfort-sur-Meu.
Une bonne occasion pour découvrir et trouver des idées de cadeaux de fin d’année. .
22 Rue de Gaël Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Expo-Vente Céramique Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Montfort Communauté