Expo-Vente Céramique

22 Rue de Gaël Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Comme chaque année, Jacqueline Rézeau vous propose une expo-vente de ses créations en poterie, céramique etc, du 15au 23 novembre de 11h à 18h dans son atelier à Montfort-sur-Meu.

Une bonne occasion pour découvrir et trouver des idées de cadeaux de fin d’année. .

22 Rue de Gaël Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo-Vente Céramique Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Montfort Communauté