Expo-vente Création Emliadda Turquant

Graines de potimarron, bouchons de liège, verres de lunettes… La démarche d’Adeline est éco-responsable, elle démontre qu’il est tout à fait possible de se faire plaisir et de créer de beaux objets en utilisant ce que nous avons déjà sous la main. Elle travaille dans son atelier, situé au cœur de la campagne angevine, en bord de Loire. Ses créations sont le reflet de cette passion pour la nature et de son désir de la préserver. Chaque pièce raconte une histoire unique et arbore une touche d’originalité qui lui est propre.

Du samedi 19 au dimanche 20 juillet 2025 de 14h30 à 19h et de 10h30 à 13h. .

rue Château Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 37 43 laboutiquemetiersdart@gmail.com

