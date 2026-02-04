Expo-Vente Créations Macramé Place de la Halle Villeréal

Expo-Vente Créations Macramé

Place de la Halle Boutique Mode et Loisirs Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 10:00:00

fin : 2026-03-17 12:30:00

Date(s) :

2026-03-17

Expo vente de créations en macramé avec Brigitte de 10h à 12h30 et de 15h à 17h .

Expo vente de créations en macramé avec Brigitte de 10h à 12h30 et de 15h à 17h . .

Place de la Halle Boutique Mode et Loisirs Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 70 72 modeetloisirs47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo-Vente Créations Macramé

Exhibition and sale of macramé creations with Brigitte from 10 a.m. to 12:30 p.m. and from 3 p.m. to 5 p.m. .

L’événement Expo-Vente Créations Macramé Villeréal a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Coeur de Bastides