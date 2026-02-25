Expo-Vente Créations Macramés, décorations murales. Place de la Halle Villeréal

Expo-Vente Créations Macramés, décorations murales.

Place de la Halle Boutique Mode et Loisirs Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-14 18:00:00

2026-04-14

Expo vente de créations en macramé avec Brigitte de 10h à 12h30 et de 15h à 17h .

Brigitte, créatrice locale animée par la passion du fil, des matières et des couleurs, vous propose ses créations.

Les ajouts de motifs en bois, de tissage de laines, de végétaux ou de céramique artisanale sont autant d’inspiration souvent en rapport avec la nature, avec un petit brin de fantaisie.

Chaque création est unique et réalisée avec beaucoup de patience et d’amour. .

Place de la Halle Boutique Mode et Loisirs Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 70 72 modeetloisirs47@gmail.com

Exhibition and sale of macramé creations with Brigitte from 10 a.m. to 12:30 p.m. and from 3 p.m. to 5 p.m. .

