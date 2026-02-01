Expo-vente “Custom” par le collectif Crème Fresh Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin
Expo-vente “Custom” par le collectif Crème Fresh Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin mardi 24 février 2026.
Expo-vente “Custom” par le collectif Crème Fresh
Bar de L’Autre Lieu 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-24 09:30:00
fin : 2026-03-27 17:30:00
2026-02-24
Le collectif du festival Crème Fresh et L’Autre Lieu vous invitent à découvrir l’exposition Custom , du 24 février au 26 mars, au bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin. .
Bar de L’Autre Lieu 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
