Expo-vente d’artisanat malgache
Plévenon Côtes-d'Armor
18 mars 2026 10:00:00
17:00:00
2026-03-18
Un village solidaire à Madagascar
Quand l’artisanat devient moteur de développement
Une initiative portée par l’engagement
Violette Ralalaseheno, ancienne sportive de haut niveau malgache, et son mari Dieudonné Razafinjatovo ont fondé à Madagascar un village écologique, autosuffisant et solidaire.
À l’origine un petit atelier de ferronnerie artisanale.
Au fil des années un projet collectif structuré, fondé sur des valeurs de dignité, de responsabilité et d’entraide.
Leur ambition faire de l’activité économique un levier de transformation sociale
Un modèle coopératif et inclusif
Situé en périphérie d’Antananarivo, le village accueille et emploie des personnes en situation de grande précarité
– femmes seules
– personnes en situation de handicap
– anciens détenus
– familles sans ressources
Le fonctionnement repose sur un principe simple le travail finance la solidarité.
Le site développe également agriculture biologique, pisciculture, scolarisation des enfants, activités éducatives et culturelles
L’ensemble vise à renforcer l’autonomie, la formation et l’insertion durable.
L’artisanat en métal recyclé économie circulaire et impact social
L’atelier transforme des matériaux récupérés (anciens tonneaux, tôles usagées, fer-blanc…) en objets décoratifs et utilitaires
– sculptures (baobabs, animaux, scènes de vie)
– luminaires
– objets décoratifs
– mobilier en métal
Cette activité combine
– valorisation de matériaux recyclés
– transmission de savoir-faire
– création d’emplois
– financement direct des projets sociaux
Chaque vente contribue concrètement au développement du village.
Un projet prioritaire la construction d’un dispensaire
Aujourd’hui, le village souhaite franchir une nouvelle étape construire un dispensaire au cœur de la communauté.
Objectifs
– garantir l’accès aux soins de base
– améliorer la prévention sanitaire
– sécuriser les familles
– renforcer la résilience du village
Ce projet s’inscrit dans une logique globale d’autonomie et de développement durable.
Pourquoi s’engager à nos côtés ?
Soutenir cette initiative, c’est
– Encourager un modèle de développement local durable
– Favoriser l’insertion par l’activité économique
– Contribuer à un projet structurant et pérenne
– Renforcer la solidarité internationale entre associations
Votre participation à l’expo-vente permet de transformer un achat en action concrète.
Ensemble, faisons de la solidarité un projet vivant. .
English :
