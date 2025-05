Expo-vente d’artisans d’art « Le printemps des mains d’Or » (spécial Fête des mères) – Chartres, 16 mai 2025 10:00, Chartres.

Eure-et-Loir

Expo-vente d’artisans d’art « Le printemps des mains d’Or » (spécial Fête des mères) 3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi 2025-05-16 10:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

2025-05-16

À l’occasion de la fête des mères, la Villa Fulbert accueille la 2e édition de « Le printemps des mains d’or » une expo-vente d’artisans d’exception. Bijoux, broderie, verrerie, marqueterie… Dans une ambiance conviviale, découvrez des créations uniques et des démonstrations en direct.

« Le printemps des mains d’or » revient à la Villa Fulbert pour une deuxième édition placée sous le signe de l’élégance artisanale. Cette expo-vente réunit des créateurs aux savoir-faire rares, dans un cadre raffiné mêlant art et patrimoine. Chaque pièce exposée reflète une maîtrise technique et une sensibilité artistique faïences inspirées de la Renaissance, marqueterie, broderies délicates, créations en verre ou en textile. L’événement est aussi l’occasion de rencontrer les artisans, d’échanger sur leurs démarches et d’assister à des démonstrations en direct lors du vernissage (vendredi 16 mai à partir de 15h). Une immersion dans le monde de la création manuelle, pensée comme un hommage à l’intelligence de la main. .

3 Boulevard du Maréchal Foch

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 72 38 85 70 chartresartsetculture@outlook.fr

English :

In the ornate salons of the Villa Fulbert and its garden, the artistic center of Chartres, the cultural association Les Fantaisies d?Orphée, organizes an original exhibition-sale under the name « Le printemps des mains d’or ».

German :

In den dekorierten Salons der Villa Fulbert und ihres Gartens, dem künstlerischen Zentrum von Chartres, organisiert der Kulturverein Les Fantaisies d?Orphée eine originelle Verkaufsausstellung unter dem Namen « Le printemps des mains d’or » (Frühling der goldenen Hände).

Italiano :

L’associazione culturale Les Fantaisies d’Orphée organizza un’originale mostra e vendita intitolata « Le printemps des mains d’or » nei saloni decorati di Villa Fulbert e del suo giardino, centro artistico di Chartres.

Espanol :

La asociación cultural Les Fantaisies d’Orphée organiza una original exposición y venta titulada « Le printemps des mains d’or » en los salones decorados de la Villa Fulbert y su jardín, centro artístico de Chartres.

