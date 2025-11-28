Expo-vente de céramiques à la maison des Artistes Haguenau

Expo-vente de céramiques à la maison des Artistes

62 route de Schweighouse Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date :

Début : Samedi 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-20

Valérie et Jean-Luc exposent leurs créations dans leur petite boutique éphémère où vous trouverez quelques déco de Noël en céramique, pièces uniques réalisées sur place dans leur atelier.

Vin chaud et breddle offerts sur place.

Entrée et parking dans la cour de la maison.

62 route de Schweighouse Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 02 07 60 contact@musiklive.fr

English :

Valérie and Jean-Luc display their creations in their little ephemeral boutique, where you’ll find some unique ceramic Christmas decorations made on site in their workshop.

German :

Valérie und Jean-Luc stellen ihre Kreationen in ihrem kleinen, vorübergehenden Laden aus, in dem Sie einige Weihnachtsdekorationen aus Keramik finden, Einzelstücke, die vor Ort in ihrem Atelier hergestellt werden.

Italiano :

Valérie e Jean-Luc espongono le loro creazioni nel loro piccolo negozio temporaneo, dove troverete alcune decorazioni natalizie uniche in ceramica realizzate nel loro laboratorio.

Espanol :

Valérie y Jean-Luc exponen sus creaciones en su pequeña tienda temporal, donde encontrará algunos adornos navideños de cerámica únicos realizados en su taller.

