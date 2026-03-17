Expo-vente de l’association Les petites mains

1 Rue de la Boyaudière Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 09:15:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-23

L’association Les Petites Mains vous invite à son expo-vente de créations artisanales à Châtillon-sur-Loire. Objets faits main, couture et idées cadeaux seront à découvrir du 23 au 26 avril au Centre médico-social. Une belle occasion de soutenir le savoir-faire local. Ouvert de 9h15 à 18h.

L’association Les Petites Mains vous donne rendez-vous à Châtillon-sur-Loire pour une expo-vente dédiée à la création artisanale. Du jeudi 23 au dimanche 26 avril, le Centre médico-social accueillera une sélection d’objets réalisés à la main couture, accessoires, décorations et nombreuses idées cadeaux.

Cette exposition met à l’honneur le savoir-faire et la créativité des participantes de l’association, qui partagent leur passion pour les travaux manuels et les réalisations artisanales. Chaque pièce présentée est le fruit d’un travail minutieux et d’un véritable esprit de création.

Une belle occasion de découvrir des objets uniques, d’échanger avec les créatrices et de soutenir une initiative locale tournée vers le partage et la convivialité. .

1 Rue de la Boyaudière Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 03 60 27

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English :

The association Les Petites Mains invites you to its craft fair in Châtillon-sur-Loire. Handmade objects, sewing and gift ideas will be on display from April 23 to 26 at the Centre médico-social. A great opportunity to support local know-how. Open from 9.15am to 6pm.

L’événement Expo-vente de l’association Les petites mains Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-17 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX