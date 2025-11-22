Expo-vente de livres jeunesse place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois
Expo-vente de livres jeunesse place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois samedi 22 novembre 2025.
Expo-vente de livres jeunesse
place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
Expo-vente de livre jeunesse organisée par l’association Baz’Art. En présence de Séverine Perrier, illustratrice nivernaise qui assurera une séance d’animation en arts plastiques (collage). .
