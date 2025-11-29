Expo-vente de Noël Salle du Vivier Criquetot-l’Esneval
Expo-vente de Noël Salle du Vivier Criquetot-l’Esneval samedi 29 novembre 2025.
Expo-vente de Noël
Salle du Vivier Rue de Verdun Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’expo-vente de Noël s’installe à Criquetot grâce à l’association Loisirs Créatifs et l’A.R.I.R.E. Idées cadeaux, objets décoratifs, douceurs de saison et pièces uniques l’occasion de préparer les fêtes en soutenant le savoir-faire d’ici. Une parenthèse conviviale, au cœur du village, pour partager l’esprit de Noël en toute simplicité. .
Salle du Vivier Rue de Verdun Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie
