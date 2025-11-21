Expo-vente de Noël d’artisans d’art L’Atelier aux mains d’Or Chartres

Expo-vente de Noël d’artisans d’art L’Atelier aux mains d’Or

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-12-07 12:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Dans les salons décorés de la Villa Fulbert, centre artistique chartrain, l’association Chartre-arts & Culture, organise la 4ème édition de l’Atelier aux mains d’Or, une expo-vente de Noël d’artisans d’art de haut niveau, immanquable pour préparer les fêtes…

Ce grand atelier imaginaire, réunissant 15 petits ateliers d’artisans exceptionnels, vous fera découvrir, dans une ambiance de Noël chaleureuse et magique, leurs œuvres au savoir-faire manuel traditionnel et authentique.

Ces artisans d’art travaillent tous des matières différentes qu’ils subliment par leur créativité, dans des domaines très divers Laqueur sur bois, artiste textile, bijoutière sur perles tissées, maître-faiencier spécialisé dans la majolique italienne de la Renaissance, créatrice de motifs de broderie, peintre sur tissus, maître-parfumeur cirier, tapissière-garnisseuse d’ameublement, mosaiste sur bois et luthier… A découvrir. .

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 72 38 85 70 chartresartsetculture@outlook.fr

English :

In the ornate salons of the Villa Fulbert, Chartres’ artistic center, the Chartre-arts & Culture association organizes the 4th edition of the Atelier aux mains d?Or, a Christmas exhibition-sale of high-level art craftsmen, a must to prepare for the festive season…

German :

In den dekorierten Salons der Villa Fulbert, dem Kunstzentrum von Chartres, organisiert der Verein Chartre-arts & Culture die 4. Ausgabe des Atelier aux mains d?Or, eine Weihnachtsausstellung mit Kunsthandwerkern von hohem Niveau, die man sich zur Vorbereitung auf die Feiertage nicht entgehen lassen sollte…

Italiano :

Negli ornati saloni di Villa Fulbert, centro artistico di Chartres, l’associazione Chartre-arts & Culture organizza la quarta edizione de l’Atelier aux mains d’Or, una mostra e vendita natalizia di artigianato artistico di alto livello, un appuntamento imperdibile per chi si prepara alle feste…

Espanol :

En los salones ornamentados de la Villa Fulbert, centro artístico de Chartres, la asociación Chartre-arts & Culture organiza la 4ª edición de l’Atelier aux mains d’Or, una exposición y venta navideña de artesanía de primer orden, imprescindible para todos los que se preparan para las fiestas…

L’événement Expo-vente de Noël d’artisans d’art L’Atelier aux mains d’Or Chartres a été mis à jour le 2025-11-13 par OT CHARTRES