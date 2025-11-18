Expo-vente de Noël de l’Atelier du Coin Espace Culturel E.Leclerc Montceau-les-Mines

Expo-vente de Noël de l’Atelier du Coin

Espace Culturel E.Leclerc Avenue Maréchal Leclerc Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 09:00:00

fin : 2025-11-26 19:30:00

Date(s) :

2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-24 2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10

Reflet des valeurs défendues par l’Atelier du Coin, l’expo-vente de Noël présente les créations artisanales réalisées tout au long de l’année par les salariés.

Temps fort mettant en lumière le travail mené dans les différentes activités développées gravure sur bois et impression, céramique et menuiserie comme l’illustre si bien le slogan de l’Atelier Valoriser l’humain, embellir la matière .

Des idées cadeaux pour Noël qui plairont par leur diversité et leur originalité gravures, affiches, cartes, carnets, céramiques utilitaires et décoratives, meubles et objets de décoration en bois, etc.

À découvrir dans le hall de l’Espace Culturel E.Leclerc de Montceau-les-Mines, du 18 novembre au 24 décembre 2025 aux jours et horaires d’ouverture du magasin. .

Espace Culturel E.Leclerc Avenue Maréchal Leclerc Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 57 62 72 contact@atelierducoin.org

