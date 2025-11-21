Expo-vente de Noël des Salons d’Olivary Salons d’Olivary Aix-en-Provence

Expo-vente de Noël des Salons d’Olivary

Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 2025 de 10h à 18h. Salons d’Olivary 10 rue du 4 septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, des artisans et créateurs viennent vous présenter des produits originaux, souvent uniques, dans Les Salons d’Olivary. De nombreuses idées pour vos cadeaux de Noël !

Au coeur du quartier historique d’Aix en Provence les salons de l’hôtel particulier d’Olivary (classés au patrimoine) ouvrent leurs portes aux artisans d’Art et créateurs pour son traditionnel marché de noël. Tourneur sur bois, céramiste,coutelier,chapelière( il en existe si peu!) créations en art baroque,

créations en bijouterie, Art floral, peintre aquarelliste, cartonnage,Art textile, tisserande en soie et cachemire,décos de noël, senteurs et bougies,et plus sans oublier le stand gourmand des douceurs de noël produits artisanaux de son créateur Mille idées cadeaux à mettre sous le sapin .

Salons d’Olivary 10 rue du 4 septembre Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 86 16 63 art-et-creations@orange.fr

As every year, artisans and designers come to Les Salons d’Olivary to present original, often unique, products. Lots of ideas for your Christmas gifts!

Wie jedes Jahr kommen Kunsthandwerker und Designer in Les Salons d’Olivary, um Ihnen ihre originellen, oft einzigartigen Produkte zu präsentieren. Zahlreiche Ideen für Ihre Weihnachtsgeschenke!

Come ogni anno, artigiani e designer vengono a Les Salons d’Olivary per presentarvi prodotti originali, spesso unici. Tante idee per i vostri regali di Natale!

Como cada año, artesanos y diseñadores acuden a Les Salons d’Olivary para presentarle productos originales, a menudo únicos. ¡Muchas ideas para sus regalos de Navidad!

L’événement Expo-vente de Noël des Salons d’Olivary Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence