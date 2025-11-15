Expo vente de Noël Durrenentzen
Expo vente de Noël Durrenentzen samedi 15 novembre 2025.
Expo vente de Noël
Durrenentzen Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15 2025-11-16
La magie du bricolage. De nombreux exposants proposeront différentes conceptions main crochet, tricot, broderie. fleurs, bougies. Buvette, pâtisseries, petite restauration, repas pour 10€. 0 .
Durrenentzen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 24 32 19
