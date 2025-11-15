Expo vente de Noël

Durrenentzen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

La magie du bricolage. De nombreux exposants proposeront différentes conceptions main crochet, tricot, broderie. fleurs, bougies. Buvette, pâtisseries, petite restauration, repas pour 10€. 0 .

Durrenentzen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 24 32 19

