Expo vente de Noël La Pomelie Génis
Expo vente de Noël La Pomelie Génis samedi 29 novembre 2025.
Expo vente de Noël
La Pomelie Atelier du Brin d’Herbe Génis Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 12:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Expo-vente de Noël à l’atelier de céramique du Brin d’Herbe.
Venez vous régaler de poteries et de vin chaud !
Expo-vente de Noël à l’atelier de céramique du Brin d’Herbe.
Venez vous régaler de poteries et de vin chaud ! .
La Pomelie Atelier du Brin d’Herbe Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine brin.dherbe@wanadoo.fr
English : Expo vente de Noël
Christmas exhibition and sale at the Brin d’Herbe ceramics workshop.
Come and feast on pottery and mulled wine!
German : Expo vente de Noël
Weihnachtsverkaufsausstellung in der Keramikwerkstatt von Le Brin d’Herbe.
Lassen Sie sich von Töpferwaren und Glühwein verwöhnen!
Italiano :
Mostra e vendita natalizia presso il laboratorio di ceramica Brin d’Herbe.
Venite a gustare ceramiche e vin brulé!
Espanol : Expo vente de Noël
Exposición y venta navideñas en el taller de cerámica Brin d’Herbe.
Venga a deleitarse con la cerámica y el vino caliente
L’événement Expo vente de Noël Génis a été mis à jour le 2025-11-22 par Isle-Auvézère