Expo-Vente de Noël Salle polyvalente La Chapelaude
Expo-Vente de Noël Salle polyvalente La Chapelaude dimanche 23 novembre 2025.
Expo-Vente de Noël
Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
✨ La Chapelaude se prépare pour Noël ! ✨
La 33ème Expo-Vente de Noël revient pour une journée chaleureuse et pleine de découvertes !
Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 74 68
English :
? La Chapelaude is getting ready for Christmas! ?
The 33rd Expo-Vente de Noël returns for a day of warmth and discovery!
German :
? La Chapelaude bereitet sich auf Weihnachten vor! ?
Die 33. Expo-Vente de Noël kehrt für einen gemütlichen Tag voller Entdeckungen zurück!
Italiano :
? La Chapelaude si prepara per il Natale!
La 33a Fiera e Vendita di Natale torna per una giornata all’insegna del divertimento e delle scoperte!
Espanol :
? ¡La Chapelaude se prepara para la Navidad!
Vuelve la 33ª Feria y Venta de Navidad para disfrutar de un día lleno de descubrimientos
