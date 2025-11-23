Expo-Vente de Noël Salle polyvalente La Chapelaude

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude Allier

Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

✨ La Chapelaude se prépare pour Noël ! ✨

La 33ème Expo-Vente de Noël revient pour une journée chaleureuse et pleine de découvertes !
Salle polyvalente Place du 8 mai 1945 La Chapelaude 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 74 68 

English :

? La Chapelaude is getting ready for Christmas! ?

The 33rd Expo-Vente de Noël returns for a day of warmth and discovery!

German :

? La Chapelaude bereitet sich auf Weihnachten vor! ?

Die 33. Expo-Vente de Noël kehrt für einen gemütlichen Tag voller Entdeckungen zurück!

Italiano :

? La Chapelaude si prepara per il Natale!

La 33a Fiera e Vendita di Natale torna per una giornata all’insegna del divertimento e delle scoperte!

Espanol :

? ¡La Chapelaude se prepara para la Navidad!

Vuelve la 33ª Feria y Venta de Navidad para disfrutar de un día lleno de descubrimientos

L’événement Expo-Vente de Noël La Chapelaude a été mis à jour le 2025-11-17 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ