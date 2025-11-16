Expo-vente de Noël Groupe scolaire Saint-Hilaire

Expo-vente de Noël

Groupe scolaire 1 rue du Clos Néret Saint-Hilaire Doubs

Tarif : 0 – 0 – -1 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Retrouvez des créateurs locaux, en couture, peinture, bougies, décorations de Noël, idées cadeaux….

Buvette et restauration sur place et à emporter.

Possibilité, aussi, en pré-commande d’avoir un plateur repas maison sur place ou à emporter (yassa poulet riz blanc et poulet dans sa sauce, salade, fromage, dessert) .

Groupe scolaire 1 rue du Clos Néret Saint-Hilaire 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté asso.letrefle@famillesrurales.org

