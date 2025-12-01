Expo-vente de Noël_Terre et cuir Autour de la Terre Uchizy
Expo-vente de Noël_Terre et cuir Autour de la Terre Uchizy samedi 13 décembre 2025.
Expo-vente de Noël_Terre et cuir
Autour de la Terre 40 Place du marché Rue du Pilory Uchizy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Isabelle, céramiste à Uchizy vous ouvre ses portes pour son exposition-vente de Noël et invite son amie Adeline Canard .
Autour de la Terre 40 Place du marché Rue du Pilory Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 19 33 77
English :
German : Expo-vente de Noël_Terre et cuir
Italiano :
Espanol :
L’événement Expo-vente de Noël_Terre et cuir Uchizy a été mis à jour le 2025-11-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II