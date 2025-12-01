Expo-vente de Noël_Terre et cuir Autour de la Terre Uchizy

Expo-vente de Noël_Terre et cuir

Autour de la Terre 40 Place du marché Rue du Pilory Uchizy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Isabelle, céramiste à Uchizy vous ouvre ses portes pour son exposition-vente de Noël et invite son amie Adeline Canard .

Autour de la Terre 40 Place du marché Rue du Pilory Uchizy 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 19 33 77

English :

German : Expo-vente de Noël_Terre et cuir

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo-vente de Noël_Terre et cuir Uchizy a été mis à jour le 2025-11-21 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II