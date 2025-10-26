Expo -vente de Photos Melle Lise Cortevaix
Expo -vente de Photos Melle Lise Cortevaix dimanche 26 octobre 2025.
Expo -vente de Photos
Melle Lise 15 rue de l’église Cortevaix Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 12:00:00
2025-10-26
Après l’exposition de photos Noir et Blanc sur la thématique Nu artistique , Portraits, Nature et animaux, Melle Lise propose des photos d’expo à la vente. .
Melle Lise 15 rue de l’église Cortevaix 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 58 95 mazoyer71@orange.fr
