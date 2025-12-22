Expo-vente de Printemps Coquilles d’Art, Colmar

Expo-vente de Printemps Coquilles d’Art

Découvrez les talents de ces artistes !

Depuis toujours, l’oeuf symbolise le renouveau de la vie et le retour du printemps. Sous l’ère chrétienne il est associé à la fête de pâques et à la renaissance.

L’oeuf est au centre d’une activité artistique foisonnante et offre un support des plus féconds.

Les techniques d’embellissement de l’oeuf issues des traditions des pays d’Europe de l’Est sont diverses peinture, calligraphie, grattage, perforation, batik. 20 ovo-miniaturistes exposent et proposent aux visiteurs d’acquérir le fruit de leur travail minutieux. 0 .

Discover the talents of these artists!

