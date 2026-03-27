Expo-vente de produits d’artisanat malgache Gien
Expo-vente de produits d’artisanat malgache Gien samedi 11 avril 2026.
Expo-vente de produits d’artisanat malgache
21 Rue Gambetta Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Expo-vente de produits d’artisanat malgache Galerie Partage Gien
Expo-vente de produits d’artisanat malgache .
21 Rue Gambetta Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 51 18 95 asso.afomanga@gmail.com
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English :
Sale of Madagascan handicrafts Galerie Partage Gien
L’événement Expo-vente de produits d’artisanat malgache Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN
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