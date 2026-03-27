Expo-vente de produits d’artisanat malgache

21 Rue Gambetta Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Expo-vente de produits d’artisanat malgache Galerie Partage Gien

Expo-vente de produits d’artisanat malgache .

21 Rue Gambetta Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 51 18 95 asso.afomanga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sale of Madagascan handicrafts Galerie Partage Gien

L’événement Expo-vente de produits d’artisanat malgache Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN