Expo-Vente des clubs séniors : la créativité à l’honneur dans le 20e Mairie du 20e arrondissement PARIS mardi 14 octobre 2025.

Les clubs séniors du 20e arrondissement, accompagnés de leurs bénévoles, organisent une expo-vente mettant en lumière les œuvres réalisées par leurs adhérents.

Cette initiative intergénérationnelle invite les habitantes et habitants à venir découvrir une grande diversité de créations : peinture, mosaïque, sculpture, couture et bien d’autres encore.

Au-delà de la valorisation du savoir-faire des séniors, cet événement favorise les rencontres entre générations autour de l’art, du partage et de la convivialité.

Une belle occasion de soutenir les clubs locaux tout en célébrant la créativité et le lien social.

Le mardi 14 octobre 2025

de 09h30 à 16h30

gratuit

Entrée libre

Salon d’honneur de la mairie

Plus d’information au 01 40 31 36 66

Tout public.

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris