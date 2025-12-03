Expo-vente d’objets et mobilier vintage des années 1970 par Nathalie Allain (Galerie 20-21e) Cancan Café Percy-en-Normandie
Expo-vente d’objets et mobilier vintage des années 1970 par Nathalie Allain (Galerie 20-21e) Cancan Café Percy-en-Normandie mercredi 3 décembre 2025.
Expo-vente d’objets et mobilier vintage des années 1970 par Nathalie Allain (Galerie 20-21e)
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-03 18:30:00
fin : 2026-01-30 20:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Rendez-vous le mercredi 3 décembre à 18h30 à Cancan Café & Galerie pour le vernissage de l’expo-vente d’objets et mobilier vintage des années 1970 par Nathalie Allain (Galerie 20-21e).
Expo-vente visible du 3 décembre 2025 au 30 janvier 2026.
Ouvert les mercredi et samedi (10-18h et le vendredi (14-21h).
Entrée libre et gratuite ! .
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07
English : Expo-vente d’objets et mobilier vintage des années 1970 par Nathalie Allain (Galerie 20-21e)
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Expo-vente d’objets et mobilier vintage des années 1970 par Nathalie Allain (Galerie 20-21e) Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Villedieu-les-Poêles