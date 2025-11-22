expo-vente du CEEI Atelier Paris

le CEEI vous convie à la première édition de son expo-vente

samedi 22 novembre

au 32, rue Basfroi — 75011 Paris

de 10h à 19h

Écriture & image: publications et pratiques

artistiques

• ouvrages édités par le CEEI

• exemplaires d’occasion de livres et de revues co-édités par le

CEEI

• calligraphie chinoise & latine

• sceaux chinois

• estampes

• livres d’artistes

• affiches

exposition-vente du Centre d’étude de l’écriture et de l’image

Le samedi 22 novembre 2025

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-22T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-22T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-22T10:00:00+02:00_2025-11-22T19:00:00+02:00

Atelier 32 rue Basfroi 75011 Paris