expo-vente du CEEI Atelier Paris
expo-vente du CEEI Atelier Paris samedi 22 novembre 2025.
le CEEI vous convie à la première édition de son expo-vente
samedi 22 novembre
au 32, rue Basfroi — 75011 Paris
de 10h à 19h
Écriture & image: publications et pratiques
artistiques
• ouvrages édités par le CEEI
• exemplaires d’occasion de livres et de revues co-édités par le
CEEI
• calligraphie chinoise & latine
• sceaux chinois
• estampes
• livres d’artistes
• affiches
exposition-vente du Centre d’étude de l’écriture et de l’image
Le samedi 22 novembre 2025
de 10h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-22T11:00:00+01:00
fin : 2025-11-22T20:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-22T10:00:00+02:00_2025-11-22T19:00:00+02:00
Atelier 32 rue Basfroi 75011 Paris