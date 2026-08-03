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AGENDA · Dinard

Expo/vente Galerie Alfred Nestor Burma  dans l’île Galerie Alfred Dinard

mardi 11 août 2026 · Galerie Alfred · Dinard

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Galerie Alfred
Adresse
10 Rue du Maréchal Leclerc
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Expo/vente Galerie Alfred Nestor Burma  dans l’île

Galerie Alfred 10 Rue du Maréchal Leclerc Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-08-11

Cette année La Galerie Alfred accueille les planches originales de Nestor Burma dans l’île de Léo Mallet sortie du livre le 16 septembre chez Casterman.

Vente des planches originales signées Francois Ravard.

Expo-vente du 11 août jusqu’au 11 octobre 2026.

Accessible aux horaires d’ouverture de la galerie:
-Du mardi au samedi 11h-13h / 15h30-19h
-Dimanche et lundi 16h-19h   .

Galerie Alfred 10 Rue du Maréchal Leclerc Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 76 05 82 

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English :

L’événement Expo/vente Galerie Alfred Nestor Burma  dans l’île Dinard a été mis à jour le 2026-07-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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