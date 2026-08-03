Expo/vente Galerie Alfred Nestor Burma dans l’île Galerie Alfred Dinard
mardi 11 août 2026 · Galerie Alfred · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Expo/vente Galerie Alfred Nestor Burma dans l’île
Galerie Alfred 10 Rue du Maréchal Leclerc Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-08-11
Cette année La Galerie Alfred accueille les planches originales de Nestor Burma dans l’île de Léo Mallet sortie du livre le 16 septembre chez Casterman.
Vente des planches originales signées Francois Ravard.
Expo-vente du 11 août jusqu’au 11 octobre 2026.
Accessible aux horaires d’ouverture de la galerie:
-Du mardi au samedi 11h-13h / 15h30-19h
-Dimanche et lundi 16h-19h .
Galerie Alfred 10 Rue du Maréchal Leclerc Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 76 05 82
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English :
L’événement Expo/vente Galerie Alfred Nestor Burma dans l’île Dinard a été mis à jour le 2026-07-28 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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