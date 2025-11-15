Expo Vente GCLH Ecole Antoine Pizon Huriel
Expo Vente GCLH Ecole Antoine Pizon Huriel samedi 15 novembre 2025.
Expo Vente GCLH
Ecole Antoine Pizon 9 Rue de la Patarianne Huriel Allier
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
Vente d’articles confectionnés par les Ateliers du GCLH
– Couture- Peinture, Dessin -Peinture sur soie -Tricot ,crochet,point de croix -Mosaïque
Articles fait-main uniques et à des prix modestes .
Idéal pour les fêtes de Noël.
Ecole Antoine Pizon 9 Rue de la Patarianne Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 28 74 29 gtoque@gmx.fr
English :
Sale of items made by the GCLH Workshops:
– Sewing Painting, Drawing Silk painting Knitting, crochet, cross-stitch -Mosaics
Unique handmade items at modest prices.
Ideal for Christmas.
German :
Verkauf von Artikeln, die von den Ateliers des GCLH hergestellt wurden:
– Nähen Malen, Zeichnen Seidenmalerei Stricken, Häkeln, Kreuzstich Mosaik
Einzigartige handgefertigte Artikel zu moderaten Preisen .
Ideal für Weihnachtsfeiern.
Italiano :
Vendita di articoli realizzati dai laboratori del GCLH:
– Cucito Pittura, disegno Pittura su seta Maglia, uncinetto, punto croce Mosaico
Articoli unici fatti a mano a prezzi modici.
Ideali per il Natale.
Espanol :
Venta de artículos realizados por los talleres del GCLH:
– Costura Pintura, Dibujo Pintura sobre seda Punto, ganchillo, punto de cruz Mosaicos
Artículos únicos hechos a mano a precios módicos.
Ideales para Navidad.
L’événement Expo Vente GCLH Huriel a été mis à jour le 2025-11-03 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ