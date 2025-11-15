Expo Vente GCLH Ecole Antoine Pizon Huriel

Expo Vente GCLH

Ecole Antoine Pizon 9 Rue de la Patarianne Huriel Allier

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Vente d’articles confectionnés par les Ateliers du GCLH

– Couture- Peinture, Dessin -Peinture sur soie -Tricot ,crochet,point de croix -Mosaïque

Articles fait-main uniques et à des prix modestes .

Idéal pour les fêtes de Noël.

Ecole Antoine Pizon 9 Rue de la Patarianne Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 28 74 29 gtoque@gmx.fr

English :

Sale of items made by the GCLH Workshops:

– Sewing Painting, Drawing Silk painting Knitting, crochet, cross-stitch -Mosaics

Unique handmade items at modest prices.

Ideal for Christmas.

German :

Verkauf von Artikeln, die von den Ateliers des GCLH hergestellt wurden:

– Nähen Malen, Zeichnen Seidenmalerei Stricken, Häkeln, Kreuzstich Mosaik

Einzigartige handgefertigte Artikel zu moderaten Preisen .

Ideal für Weihnachtsfeiern.

Italiano :

Vendita di articoli realizzati dai laboratori del GCLH:

– Cucito Pittura, disegno Pittura su seta Maglia, uncinetto, punto croce Mosaico

Articoli unici fatti a mano a prezzi modici.

Ideali per il Natale.

Espanol :

Venta de artículos realizados por los talleres del GCLH:

– Costura Pintura, Dibujo Pintura sobre seda Punto, ganchillo, punto de cruz Mosaicos

Artículos únicos hechos a mano a precios módicos.

Ideales para Navidad.

L’événement Expo Vente GCLH Huriel a été mis à jour le 2025-11-03 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ