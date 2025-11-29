Expo-vente 20 ROUTE DE LIMOGES La Souterraine
20 ROUTE DE LIMOGES 10 Rue Jules Ferry La Souterraine Creuse
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
Une exposition-vente des travaux réalisés tout au long de l’année par les adhérentes de l’Association Sostranienne d’Activités Familiales:
3D, peinture sur tissus, peinture sur verre, peinture sur soie, émaillage, couture, points comptés, hardanger, mosaïque et quilling.
De quoi chîner des merveilles et découvrir une association conviviale autant que créative. .
20 ROUTE DE LIMOGES 10 Rue Jules Ferry La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 34 58
