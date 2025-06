Expo-Vente L’Été des Créateurs – Nancy 15 juin 2025 10:00

Meurthe-et-Moselle

Expo-Vente L’Été des Créateurs Arc Héré Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15 19:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Toute la Métropole du Grand Nancy vibre au rythme estival !

Guinguettes rafraîchissantes, vidéo-mapping monumental, concerts exceptionnels, expositions étonnantes, visites patrimoniales et moments de détente autour des piscines, l’été se vit à Nancy et dans sa Métropole.

Expo-vente d’artisans créateurs venant de toute la région, organisé par l’association des Artisans d’Art Français.Tout public

0 .

Arc Héré

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10 contact@destination-nancy.com

English :

The whole of the Greater Nancy Metropolis is vibrating to the rhythm of summer!

Refreshing guinguettes, monumental video-mapping, exceptional concerts, astonishing exhibitions, heritage tours and relaxing moments around the swimming pools, summer is alive and well in Nancy and its Metropole.

An exhibition and sale by craftspeople from all over the region, organized by the Association des Artisans d?Art Français.

German :

Die gesamte Metropolregion Grand Nancy vibriert im Sommerrhythmus!

Erfrischende Heurigen, monumentales Videomapping, außergewöhnliche Konzerte, erstaunliche Ausstellungen, Besichtigungen des Kulturerbes und entspannende Momente rund um die Schwimmbäder der Sommer lässt sich in Nancy und seiner Metropolregion erleben.

Verkaufsausstellung von Kunsthandwerkern aus der ganzen Region, organisiert von der Association des Artisans d’Art Français.

Italiano :

Tutta l’area metropolitana di Nancy vibra al ritmo dell’estate!

Guinguettes rinfrescanti, video-mapping monumentali, concerti eccezionali, mostre sorprendenti, visite al patrimonio e momenti di relax nelle piscine: l’estate è viva a Nancy e nella sua Metropoli.

Una mostra e una vendita di artigiani creativi provenienti da tutta la regione, organizzata dall’Association des Artisans d’Art Français.

Espanol :

Toda la aglomeración metropolitana de Nancy vibra al ritmo del verano

Guinguettes refrescantes, videomapping monumental, conciertos excepcionales, exposiciones asombrosas, visitas al patrimonio y momentos de relax alrededor de las piscinas, el verano está vivo en Nancy y su Metrópoli.

Exposición y venta de artesanos creativos de toda la región, organizada por la Asociación de Artesanos de Arte Franceses.

L’événement Expo-Vente L’Été des Créateurs Nancy a été mis à jour le 2025-06-11 par DESTINATION NANCY