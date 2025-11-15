Expo vente marché de Noël de l’AFAL Monistrol-sur-Loire

Expo vente marché de Noël de l’AFAL

2 avenue Jean MARTOURET Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

Expo vente marché de Noël de l’AFAL , 2 avenue Jean MARTOURET (en face du parking Bouchardon). Nombreuses idées cadeaux, décos de Noël, tableaux à l’huile et à l’acrylique, poteries décoratives, bougies, foulards de soie, porte lunettes, etc.

2 avenue Jean MARTOURET Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

AFAL Christmas market sale and exhibition, 2 avenue Jean MARTOURET (opposite the Bouchardon parking lot). Numerous gift ideas, Christmas decorations, oil and acrylic paintings, decorative pottery, candles, silk scarves, eyeglass holders, etc.

German :

Verkaufsausstellung Weihnachtsmarkt der AFAL , 2 avenue Jean MARTOURET (gegenüber dem Parkplatz Bouchardon). Zahlreiche Geschenkideen, Weihnachtsdekorationen, Öl- und Acrylbilder, dekorative Töpferwaren, Kerzen, Seidenschals, Brillenhalter usw.

Italiano :

Mostra-mercato di Natale AFAL, 2 avenue Jean MARTOURET (di fronte al parcheggio Bouchardon). Tante idee regalo, decorazioni natalizie, dipinti a olio e acrilici, ceramiche decorative, candele, sciarpe di seta, portaocchiali, ecc.

Espanol :

Exposición y venta del mercado de Navidad AFAL, 2 avenue Jean MARTOURET (frente al aparcamiento Bouchardon). Muchas ideas para regalar, adornos navideños, pinturas al óleo y acrílicas, cerámica decorativa, velas, pañuelos de seda, portavasos, etc.

