Expo-vente Métiers d’Art Hartmannswiller

Expo-vente Métiers d’Art

4 Place de la Mairie Hartmannswiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Dimanche 2025-11-21 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Expo-vente Métiers d’Art à Hartmannswiller céramique, vannerie et photo dans une ambiance hivernale et chaleureuse. Un rendez-vous avec l’artisanat local à ne pas manquer !

Au cœur du charmant village de Hartmannswiller, l’atelier de céramique de Catherine Colomba se transforme en écrin d’art et de savoir-faire à l’occasion de l’expo-vente Métiers d’Art . Pendant trois jours, céramistes, vanniers et photographes réunissent leurs talents pour offrir aux visiteurs une immersion sensible et inspirante dans le monde de l’artisanat d’art.

Cet événement intimiste met à l’honneur la matière travaillée avec passion la terre, l’osier, la lumière capturée en image. Parmi les artistes présents, vous découvrirez les univers singuliers de Marianne Succord, Kiki Stierlin et Catherine Colomba, toutes trois céramistes aux styles complémentaires. La vannerie poétique de Sandra Wunhlin et le regard sensible du photographe Vincent Schneider viennent enrichir cette proposition artistique chaleureuse et généreuse.

C’est une belle occasion de rencontrer les créateurs, d’échanger sur leurs gestes, leurs sources d’inspiration et de repartir, peut-être, avec une pièce unique, façonnée à la main. Dans une ambiance hivernale propice à la flânerie et aux découvertes, cette expo-vente invite à prendre le temps, à s’émerveiller et à soutenir l’artisanat local. 0 .

4 Place de la Mairie Hartmannswiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 6 09 41 75 69 catherine.colomba@wanadoo.fr

English :

Métiers d?Art exhibition and sale in Hartmannswiller: ceramics, basketry and photography in a warm winter atmosphere. A rendez-vous with local crafts not to be missed!

German :

Ausstellung und Verkauf von Kunsthandwerk in Hartmannswiller: Keramik, Korbflechterei und Fotografie in einer winterlichen und gemütlichen Atmosphäre. Ein Rendezvous mit dem lokalen Kunsthandwerk, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Mostra e vendita di arti e mestieri a Hartmannswiller: ceramica, cesteria e fotografia in una calda atmosfera invernale. Un appuntamento con l’artigianato locale da non perdere!

Espanol :

Exposición y venta de artesanía en Hartmannswiller: cerámica, cestería y fotografía en un cálido ambiente invernal. Una cita ineludible con la artesanía local

L’événement Expo-vente Métiers d’Art Hartmannswiller a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller