EXPO-VENTE OISEAUX EXOTIQUES Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins
EXPO-VENTE OISEAUX EXOTIQUES Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins dimanche 9 novembre 2025.
EXPO-VENTE OISEAUX EXOTIQUES
Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Exposition et vente d’oiseaux exotiques, avec espace découverte et grande volière accessible à tous.
Sur place bar, restauration.
.
Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 71 03 49
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement EXPO-VENTE OISEAUX EXOTIQUES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Saint Brevin