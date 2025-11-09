EXPO-VENTE OISEAUX EXOTIQUES Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

EXPO-VENTE OISEAUX EXOTIQUES Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins dimanche 9 novembre 2025.

EXPO-VENTE OISEAUX EXOTIQUES

Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Exposition et vente d’oiseaux exotiques, avec espace découverte et grande volière accessible à tous.

Sur place bar, restauration.



.

Salle des Dunes 17 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 71 03 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement EXPO-VENTE OISEAUX EXOTIQUES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Saint Brevin