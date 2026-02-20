Expo-vente photos Bernard Chapron à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Berrien

2026-03-04

2026-03-04

2026-03-04

Si mon activité principale est celle de musicien, la pratique amateur de la photographie est un de mes violons d’Ingres.

Implanté depuis une vingtaine d’années à La Feuillée, je préside avec mon épouse aux destinés de Musiques Au Cœur des Monts d’Arrée. De nombreux musiciens, musiciennes s’y sont ralliés dans

un compagnonnage de longue date sans oublier les membres qui font vivre l’association.

J’ai passé mon enfance à Brest, accompli mes premiers pas de futur musicien, puis Bordeaux pour enfin effectuer ma carrière au sein d’un orchestre parisien.

Depuis quelques années, appareil en bandoulière, je gravite autour de la Chapelle Saint-Michel de Brasparts lieu mythique, emblème des Monts d’Arrée et bien au delà.

En noir et blanc, propice à l’imaginaire, aux sensations, de près ou de loin, sous des ciels nuageux, de pluie, de glace aux atmosphères souvent tourmentées. Des plans différents mais sans idées préconçues hormis quelques effets de flou, de bougé qu’offre l’appareil lui même.

Un glanage de vues prises dans la spontanéité de la marche à pied aux détours des nombreux sentiers parcourant les Monts d’Arrée. Quelques unes lors de l’incendie de 2022, au moment de

l’éclipse de soleil de 2015.

Afin de soutenir les concerts de Musiques Au Cœur des Monts d’Arrée qui fêteront leur 20 ans cette année, ces photos seront à proposées à la vente.

Expo-vente jusqu’en mai .

