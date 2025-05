EXPO VENTE PLAYMOBIL – Saint-Martin-de-Londres, 17 mai 2025 07:00, Saint-Martin-de-Londres.

Hérault

EXPO VENTE PLAYMOBIL Saint-Martin-de-Londres Hérault

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

2025-05-17

Plongez dans l’univers fascinant des Playmobil à travers une exposition-vente unique en son genre ! Petits et grands découvriront une série de dioramas thématiques minutieusement réalisés scènes historiques, mondes imaginaires, aventures modernes… Chaque décor raconte une histoire et fait revivre l’enfance avec poésie et créativité.

En parallèle, une vente de figurines et accessoires Playmobil ravira les collectionneurs et passionnés en quête de trésors rares. .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 00 10 mairie@ville-smdl.fr

English :

Immerse yourself in the fascinating world of Playmobil with this unique exhibition and sale! Young and old alike will discover a series of meticulously crafted themed dioramas: historical scenes, imaginary worlds, modern adventures? Each set tells a story and brings childhood back to life with poetry and creativity.

German :

Tauchen Sie in einer einzigartigen Verkaufsausstellung in die faszinierende Welt von Playmobil ein! Kinder und Erwachsene entdecken eine Reihe von sorgfältig gestalteten, thematischen Dioramen: historische Szenen, Fantasiewelten, moderne Abenteuer? Jedes Dekor erzählt eine Geschichte und lässt die Kindheit mit Poesie und Kreativität wieder aufleben.

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo di Playmobil con questa mostra e vendita unica! Grandi e piccini scopriranno una serie di diorami a tema meticolosamente realizzati: scene storiche, mondi immaginari, avventure moderne? Ogni set racconta una storia, riportando in vita l’infanzia in modo poetico e creativo.

Espanol :

Sumérgete en el fascinante mundo de Playmobil con esta exposición y venta únicas Grandes y pequeños descubrirán una serie de dioramas temáticos minuciosamente elaborados: escenas históricas, mundos imaginarios, aventuras modernas? Cada set cuenta una historia, haciendo revivir la infancia de forma poética y creativa.

